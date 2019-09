Katholischer Kindergarten St. Georg : Kita-Kinder und ihre Väter unterwegs als mutige Piraten

Wassenberg Der Katholische Kindergarten St. Georg Wassenberg organisierte einen Aktionstag für Kinder und Väter. Unbestrittener Höhepunkt war eine Schatzsuche.

Endlich am Ziel angekommen, durfte die hungrige Meute sich erst einmal an leckeren Grillwürstchen bedienen. Auch Stockbrot wurde von den Vätern gemeinsam mit den Kindern am Lagerfeuer gemacht. Große Augen machten die Kinder auch, als es hieß „Los geht’s zur Schatzsuche!“. Aufgeregt versammelten sich Groß und Klein an der Jurte, in der Hoffnung, den großen Schatz zu finden.