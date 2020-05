Corona-Notbetreuung in Birgelen : Birgelener Kita-Kinder basteln Mutmach-Hasen

In Corona-Zeiten stehen auch Erzieherinnen und Erzieher vor herausfordernden Aufgaben. Der katholische Kindergarten Birgelen hat sich einiges einfallen lassen. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Birgelen Elf Kinder, aufgeteilt in zwei Gruppen, nutzen seit knapp vier Wochen die Möglichkeit der Corona-Notbetreuung im Katholischen Kindergarten Birgelen. Mehr geht derzeit nicht. Doch die Erzieherinnen haben sich viele Aktionen einfallen lassen, um den Kontakt zu den anderen Kindern sowie den Eltern nicht abbrechen zu lassen.

Von Angelika Hahn

Die Einrichtung hätte durchaus die Möglichkeit, weitere Kinder aufzunehmen, sagt Leiterin Gitta Heckers. Aber sie findet es im Sinne der Sicherheit für alle gut, dass die Eltern eher vorsichtig reagieren und spürbar zurückhaltend sind bei der Nutzung des Angebotes.

Denn auch mit wenigen Kindern sei die Einhaltung strikter Hygiene eine Herausforderung, berichtet Heckers. „Nach jedem Toilettengang eines Kindes etwa muss intensiv desinfiziert werden. Wir haben in den genutzten Gruppenräumen auch mehr Freiraum geschaffen.“ Manches Angebot und manche Selbstverständlichkeit müssten derzeit entfallen. Die Eltern sollen das Haus gar nicht betreten und die Kinder nur bis zum Eingang bringen.

Imponierend ist, was sich Erzieherinnen (teilweise aus dem Homeoffice) und die Familien in den vergangenen Wochen, unterstützt durch intensiven Online-Kontakt, an kreativem Miteinander „auf Distanz“ haben einfallen lassen. Zu Ostern brachten Kita-Angestellte 82 Osterhasentüten, bestückt mit kleinen Präsenten und Bastelideen, zu den Familien. Eine Facebook-Gruppe und eine zusätzliche WhatsApp-Gruppe wurden gegründet, um zu allen Eltern Kontakt zu halten. Mitarbeiterinnen verschickten eigene Videos mit kreativen Ideen, aber auch Übungsvorschläge für Mundmotorik und Sprachschulung, die Eltern mit ihren Kindern nachvollziehen konnten. Gitta Heckers ließ sich ein Tischtheater zu den christlichen Feiertagen einfallen.

„Ein Videoaufruf zum Basteln für Senioren war so erfolgreich, dass der Kindergarten 104 Senioren und die Angestellten im Johanniterstift Wassenberg sowie 105 Pflegebedürftige und ältere Menschen in Birgelen beschenken konnte. Die fertig gepackten Tüten mit allerlei Gebasteltem, einem Mutmach-Hasen und Grüßen vom Kindergarten wurden von den Familien verteilt. Die Resonanz war riesengroß“, heißt es im Bericht des Kindergartens. Auch für Kindergeburtstage ließen sich die Angestellten etwas einfallen. „So wurde etwa eine Krone gebastelt, persönlich vorbeigebracht und abends ging man dann live in den Videochat zum Singen.“