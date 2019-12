Ausstellung „Einmal um die ganze Welt“ : Eine Weltreise in Bildern

Katharina Sauer zeigt ihre Ausstellung „Einmal um die ganze Welt“. Foto: Astrid Sökefeld

Wassenberg Katharina Sauer erkundet die Welt. Anstatt dabei zur Handy- oder Fotokamera zu greifen, hat die Künstlerin Pinsel und Staffelei dabei. Und malt sich ihre eigenen, ganz besonderen Erinnerungen.

Das Kap der guten Hoffnung in Südafrika, die Magellanstraße in Chile, die Lofoten in Norwegen: Wenn Katharina Sauer auf ihre Acryl- und Aquarellmalereien schaut, kommt sie aus dem Schwärmen kaum heraus. Unzählige Länder und Orte hat sie in ihrem Leben schon gesehen. Und sich dabei ganz besondere Erinnerungen an ihre Reisen um die Welt geschaffen. „Viele machen im Vorbeigehen Foto nach Foto mit ihrer Kamera. Ich nehme mir mehrere Stunden und male das, was ich dort sehe: Das Erleben des Ortes ist viel intensiver“, erzählt die begabte Künstlerin, die gebürtig aus Aldenhoven bei Jülich stammt und seit 1975 in Wassenberg lebt,

In den 1970er-Jahren entdeckt Sauer ihre Passion für Aquarell- und Acrylmalerei. Die Technik erlernt sie vor allem von Künstler Ekkehardt Hofmann, an dessen Malreisen sie mit Begeisterung teilnimmt. Diese Reisen führen sie in die Toskana, auf die Ostseeinsel Hiddensee und nach Island. Im Verlauf der Zeit wird ihre Leidenschaft für das Reisen immer größer. Seit einigen Jahren ist die Seniorin nun auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs.

INFO Als Dozentin auf dem ZDF-Traumschiff an Bord MS Amadea Das Kreuzfahrtschiff dient seit dem Jahr 2015 als Kulisse für die beliebte ZDF-Kultserie „Das Traumschiff“. Dozentin Dieses Jahr hat Katharina Sauer auf dem Schiff Mal- und Entspannungskurse für die insgesamt 520 Passagiere angeboten. An Seetagen sind so viele kreative Aquarell- und Acrylgemälde entstanden.

2014 fährt sie mit der MS Artania in 111 Tagen um die Welt, im vergangenen Jahr erkundet sie auf der MS Albatros Süd- und Mittelamerika. „Auf den Schiffsreisen war ich an den Seetagen speziell als Dozentin für Aquarell- und Acrylmalerei für die Passagiere da und habe mit ihnen gemalt“, erzählt Sauer. An Landtagen lässt es sich die neugierige Künstlerin aber nicht nehmen, die unbekannten Gefilde auf eigene Faust zu erkunden: Mumbai, Sidney die Osterinseln, Manaus im Amazonas, Montevideo, Kuba. Katharina Sauer übertreibt nicht, wenn sie sagt, sie habe die Welt gesehen. Seit diesem Jahr ist sie offiziell als Dozentin auf der MS Amadea unterwegs. Auf dem Schiff, das seit 2015 als Kulisse zu den Dreharbeiten für die ZDF-Kultserie „Das Traumschiff“ fungiert, gibt die Künstlerin und gelernte Heilpraktikerin Mal- und Entspannungskurse für die Passagiere.

Auf ihren Malreisen sind unzählige Acryl- und Aquarellgemälde entstanden. Bis zum 1. März 2020 ist eine große Auswahl davon im Johanniter-Stift in Wassenberg ausgestellt. „Einmal um die ganze Welt“, heißt die Ausstellung, die einen kleinen Einblick gewährt, wie viele beeindruckende Landschaften und spannende Länder Katharina Sauer in ihrem Leben schon gesehen haben muss. „Mein Leben war sehr bunt – so wie meine Bilder“, erzählt sie mit einem Lächeln auf den Lippen.