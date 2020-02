Frauenkarneval in Effeld : Das Bürgerhaus stand Kopf

Effeld 18 Programmpunkte, alles eigene Kräfte: Die Katholische Frauengemeinschaft Effeld-Steinkirchen feierte Karneval bis nach Mitternacht.

Beinahe schon Kultstatus genießt Christa Grondowy in Effeld. Sie hatte sich in ihrem Vortrag das Jobcenter vorgenommen. Sie klagte, dass sie in ihrem Alter keinen Job mehr bekäme, „während Heino immer noch singt.“ Einen großen Auftritt auf der Bühne hatte auch der Karnevalsverein „Kaffeemänn“. Mit dem gesamten Elferrat und drei Programmpunkten brachten die Karnevalisten einen weiteren Schub an guter Stimmung in das Bürgerhaus. Höhepunkt dabei war das Wasserballett. In einem Schwimmbecken (freilich ohne Wasser) zeigten die Herren, was sie so drauf haben. Donnernder Applaus war ihnen gewiss. Für die Tanzeinlagen waren die „Coffee Beans“, die Funkengirls, Michelle Schüren mit einem tollen Solo-Tanz, die „Sunny-Girls“ und die Showtanz-Gruppe „Melitta“ verantwortlich und rundeten das Programm ab.