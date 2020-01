Enkel des Hitler-Attentäters in Wassenberg und Hückelhoven : Name von Stauffenberg als Verpflichtung

Wassenberg/Hückelhoven Sein berühmter Name ist für ihn mehr Verpflichtung als ein Privileg. Karl Graf Schenk von Stauffenberg, Enkel des Hitler-Attentäters Claus Graf Schenk von Stauffenberg, besucht zum ersten Mal die Region.

Der Buch-Autor („Aus Verantwortung“) hofft, bei seinem Vortrag „Mein Großvater war kein Held“ auf Burg Wassenberg am Sonntag, 26. Januar, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der überzeugte Demokrat, der an dem Abend auf Bürgermeister Manfred Winkens und den FDP-Kreisvorsitzenden Klaus Wagner treffen wird, hat 2016 den Verein „Mittendrin statt extrem daneben“ gegründet, um Jugendliche und junge Menschen vor politischem und ideologischem Extremismus zu bewahren. Die Friedrich-Naumann-Stiftung als Gastgeberin bittet um Anmeldung über die Service-Hotline 030 22012634 oder per E-Mail (service@freiheit.org). Der Eintritt ist frei. Von Stauffenberg wird außerdem das Hückelhovener Gymnasium und die Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg besuchen, um mit den Mädchen und Jungen zu diskutieren.