40 Tage österliche Bußzeit : Kardinaltugenden Thema in den Fastenpredigten in Myhl

Kardinaltugenden Thema in den Fastenpredigten in Myhl

Myhl Worum geht es in der Fastenzeit? Zum Beispiel übers Nachdenken über Gott und das Verhältnis zu den Mitmenschen.

„Die Fastenzeit, die 40-tägige österliche Bußzeit, ist ein guter Anlass für jeden Christen, über sein persönliches Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen nachzudenken“, erklärt Pfarrer Thomas Wieners, der Mitchristen aus den einzelnen Gemeinden der Pfarrei St. Marien Wassenberg – gerne auch aus anderen Pfarrgemeinden – zur Teilnahme an den Fastenpredigten einlädt, die jeweils um 17 Uhr in der Kirche St. Johann Baptist Myhl, St.-Johannes-Straße 203, beginnen.

Wieners berichtet, dass die Fastenpredigten sich in diesem Jahr mit einem Thema beschäftigen, das besonders in der heutigen Zeit aktuelle Bedeutung hat: die Kardinaltugenden. „Kardinal“ nicht, weil sie zuerst für Kardinäle gedacht sind, sondern „cardo“ bedeute im Lateinischen die „Tür-Angel“, und um diese Tugenden schwingt und dreht sich gelingendes menschliches Leben, nicht nur für den Christen, sondern für jeden Menschen, denn wer wolle ohne Tapferkeit, Gerechtigkeit, das richtige Maßhalten und Klugheit schon leben?

Die erste Fastenpredigt wird Pater Manfred Krause, Steyler Missionar, am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr zum Thema „Gerecht handeln – geben, was einem jeden zusteht“ halten. Die zweite Fastenpredigt ist am Sonntag, 8. März, ebenfalls um 17 Uhr zum Thema „Klugheit – tun, was angemessen ist“. Es wird Kaplan Michael Druyen von der Propsteigemeinde St. Gangolf Heinsberg predigen.