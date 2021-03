Einsatz in Wassenberg : Kamera zeichnet Einbrecher auf – Zeugen gesucht

Wassenberg Die beiden Täter konnten mit ihrer Beute fliehen. Überwachungskameras haben den Einbruch jedoch gefilmt, so dass die Polizei nun mit Beschreibungen nach den Einbrechern fahndet.

Zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Graf-Gerhard-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag, 7. März, zwischen 4 Uhr und 4.35 Uhr. Zwei männliche Täter hebelten nach Angaben der Polizei die Eingangstür auf und gelangten so in das Ladenlokal.