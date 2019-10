Kabarett-Abend verlegt : Wolfgang Trepper im großen Saal der Burg Wassenberg

Wassenberg Der Kabarettabend am 7. November wurde von der Betty-Reis-Gesamtschule in die Burg Wassenberg verlegt. Im Vorverkauf gibt es noch Karten.

Der Auftritt von Kabarettist Wolfgang Trepper wurde „aus logistischen Gründen“ von der Betty-Reis-Gesamtschule in den großen Saal der Burg Wassenberg verlegt. Das teilte die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH mit. Trepper wird auf seiner Live-Tour 2019 in der Burg am kommenden Donnerstag, 7. November, ab 20 Uhr zu erleben sein.