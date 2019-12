Kabarett in der Burg Wassenberg : Hastenraths Will als politischer Visionär

Wassenberg „Die Welt ist ein Dorf“, erklärt der charismatische Landwirt. Der Vorverkauf für sein Soloprogramm am 19. Januar hat begonnen.

Der Titel des aktuellen Comedy-Soloprogramms von Hastenraths Will beschreibt mit einem Satz die große Kernkompetenz des erfolgreichen Landwirts: „Die Welt ist ein Dorf“. Mit seiner welterklärenden Show voll wichtiger Lebensweisheiten gastiert der charismatische Landwirt und Ortsvorsteher am Sonntag, 19. Januar 2020, in der Burg Wassenberg.

Wer den TV-bekannten Comedian kennt, der weiß, dass ihn auch diesmal wieder ein Gag-Feuerwerk der Extraklasse erwartet, das meisterhaft mit lokalen Bezügen spielt. Aber trotz gewohnt hoher Gagdichte ist Hastenraths Will auch etwas nachdenklicher geworden. Wie der Titel des neuen Programms schon vermuten lässt, geht es in „Die Welt ist ein Dorf“ unter anderem um Globalisierung. Will ist in den letzten Jahren zum politischen Visionär gereift, der die Zusammenhänge der Welt schnell erkennt und nachvollziehbar erklären kann – was er unter anderem einmal pro Woche in der Rheinischen Post in seiner Kolumne „Will erklärt die Welt“ unter Beweis stellt. Verständlich, denn niemand weiß so gut wie er, dass die Welt am Ende doch nur ein Dorf ist.