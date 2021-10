Jugendzentrum Wassenberg veranstaltet Lesung : Fantasy im Culture Clash

Wassenberg Simon Kledtke las im Wassenberger Jugendzentrum aus seinem neuen Roman. Der 30-Jährige möchte in Zukunft professionell schreiben. Diese Pläne hat er für seine Karriere.

Der 30-Jährige, der nach seinem Abitur vier Monate in Italien und drei Jahre in Chile gelebt hatte, wo er als Sprachlehrer und Übersetzer arbeitete, freute sich ganz besonders auf die Veranstaltung im Culture Clash: „Nach der Corona-Pause ist das heute tatsächlich meine erste Lesung von Saranja.“ Kledtke hat sein Lehramtsstudium abgebrochen, um in Zukunft professionell zu schreiben. Für seine Karriere hat er konkrete Pläne: „Insgesamt soll die Mythologie um die magische Welt in Saranja fünf oder sechs Bände umfassen.“