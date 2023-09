Zeugen in Wassenberg gesucht Jugendlicher auf Fahrrad zu Fall gebracht

Am Donnerstagabend ist ein Radfahrer auf der Erkelenzer Straße in Wassenberg zu Fall gekommen, nachdem er zuvor von einem Autofahrer geschnitten wurde. Der 16-Jährige war laut Polizei gegen 21.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Gladbacher Straße unterwegs. In Höhe der Ausfahrt eines Supermarktes verließ dann ein Auto den Parkplatz und bog nach links, ebenfalls in Fahrtrichtung Gladbacher Straße, ab. Unmittelbar vor dem Radfahrer scherte das Auto dann wieder ein. Der Jugendliche gab an, dass er bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle, stürzte und verletzte sich hierdurch. Der Wagen entfernte sich, nachdem er zuvor kurz seine Geschwindigkeit verringerte. Dem Jungen halfen eine Frau und ein Mann, die mit dem Hund unterwegs waren. Die Polizei sucht nun Zeugen, Telefon 02452 9200.