Wassenberger Jugendhaus Culture Clash : Neue Freude an der Gemeinschaft

Auch während der Graffiti-Aktion beim Ferienprogramm im Jugendhaus Culture Clash in Wassenberg halten sich die Teilnehmer an die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Das Jugendhaus Culture Clash in Wassenberg hat seit rund einem Monat wieder geöffnet und bietet derzeit Ferienaktionen an. Trotz Corona-Einschränkungen herrschen Zufriedenheit und gute Stimmung.

„Keiner ist bislang ohne Mund-Nasen-Schutz gekommen. Und wer ins Haus geht oder auf die Toilette, zieht ihn brav auf.“ Die regelmäßige Desinfektion der Hände sei auch langsam zur Routine geworden, denn seit einem Monat ist das Jugendhaus bereits geöffnet. Gut angekommen bei Schülern und Schülerinnen sei vor den Ferien das Angebot der „Lernzeit“ an Schultagen von 12 bis 15 Uhr, bei dem vor allem Jugendliche der Betty-Reis-Gesamtschule in den Räumen und an den Computern des Jugendhauses ihre Hausaufgaben begleitet machen konnten.

Leider durfte die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit mit dem „Funmobil“ in den Wassenberger Stadtteilen noch nicht starten, berichtet die Leiterin. Aber ihr Stellvertreter Björn Kruse sei regelmäßig präsent an den informellen Treffpunkten der Jugend in der Stadt. Da liegt die Frage nach den lärmenden Abendpartys auf dem Pontorsonplatz nahe, die nach Beschwerden aus der Nachbarschaft in jüngster Zeit auch Ordnungskräfte und Polizei schon auf den Plan riefen. Cathrin Lipfert kennt diese „Versammlungen“, sie betont aber, dass sie bislang dort keine Besucher des Jugendhauses erkannt habe, die in aller Regel auch jünger seien und nicht mit Autos vorfahren.