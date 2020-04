Aktionen in Wassenberg : Jugendhaus Culture Clash: Kreativaktion "to go"

Die vier originellen Selbstmach-Aktionen haben sich Leiterin Cathrin Lipfert (l.), ihr Mitarbeiter Björn Kruse und Patricia Abels, eine Kraft im Freiwilligen Sozialen Jahr, einfallen lassen. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Das Jugendhaus an der Pontorsonallee in Wassenberg veröffentlicht ab Dienstag auf seiner Internetseite ein Anleitungs-Video zu vier originellen Selbstmach-Aktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Schade, dass die Jugendeinrichtungen in der Corona-Krise geschlossen sind. Aber sie stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern werden mit Angeboten „auf Distanz“ kreativ. So auch das Jugendhaus „Culture Clash“ in Wassenberg. Ab Dienstag finden Interessierte auf den Internetseiten des Jugendhauses und der Stadt Wassenberg ein Anleitungs-Video zu vier originellen Selbstmach-Aktionen, die sich Leiterin Cathrin Lipfert, ihr Mitarbeiter Björn Kruse und FSJ-Kraft Patricia Abels für Menschen ab zehn Jahren haben einfallen lassen.

Das Zubehör zu den Anregungen finden Interessierte ab Dienstag in umfunktionierten Müllsäckchen, die am Zaun des Jugendhauses an der Pontorsonallee hängen, zur Mitnahme bereit. „Wir haben den Anleitungsfilm selbst gedreht“, sagt Cathrin Lipfert. Paricia Abels zeigt dort, wie‘s geht. Etwa die Herstellung von Nutella-Eis oder eines Reinigungsschaums für PC-Tastaturen, Salzteig für Skulpturen „Marke Eigenbau“ oder den bei der Jugend beliebten Spielschaum zum Kneten.