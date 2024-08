In Wassenberg Jugendarbeit auf Rädern

Jeden Dienstag und Donnerstag sei er, das erklärte Björn Krause, mit seinem Culture-Clash Bus unterwegs, um die mobile Jugendarbeit des Jugendzentrums auch in die Wassenberger Dörfchen zu bringen. Er betonte: „Es geht besonders darum, die Kids aus den Außenortschaften mit einzubeziehen und Leben in den ländlichen Raum zu bringen“. Dazu halte er sich dann an den beiden Wochentagen inklusive Spielausrüstung an vorher festgelegten viel frequentierten Orten auf. Mit seiner Arbeit, so Kruse, fokussiere er sich besonders auf zwei Schwerpunkte: Es komme darauf an, dass die Kinder sich bewegen und einen Ort bekommen, an dem sie sich – ganz abseits des teils anstrengenden Alltags – entspannen können.