Kabarett: Jürgen Becker in Wassenberg : Die Geschichte der Triebe

Kabarett: Jürgen Becker in Wassenberg

Wassenberg Mit seinem Soloprogramm „Volksbegehren! Eine Kulturgeschichte der Fortpflanzung“ war der Kölner Kabarettist Jürgen Becker in der Burg Wassenberg zu Gast. Seine Pointen sorgten für heitere Aufschreie und viel Applaus.

Sexualität sei seit Beginn der Menschheit vollkommen zu Unrecht zu einem Tabuthema avanciert, deklarierte Becker schon am Anfang seines Kabarettabends. Anstatt also das Intimste aller Dinge mit der normalerweise üblichen Distanz zu betrachten, wolle er ans Eingemachte gehen: „Sehen wir das Thema heute Abend einfach als nie versiegenden Quell der Erheiterung“, ermunterte er. Die folgenden zwei Stunden, während derer er den Fortpflanzungsdrang mit seinem üblichen kölschen Charme, gesalzenem Humor und fundiertem Wissen um die Weltgeschichte analysierte, ließen bei den Zuschauern kein Auge trocken. Ein ums andere Mal sorgte er mit seinen trockenen Beobachtungen für Lachsalven, wobei ihm weder Politik, noch Biologie oder Theologie heilig waren. Da wurde Jesu Geburt mit der Fortpflanzung der Blattlaus verglichen und die Mythologie anhand berühmter Kunstwerke umgedichtet, dazu der Zweck der Fortpflanzung als „Feindabwehr“ bloßgelegt – durch die ständige genetische Veränderung, die der Fortpflanzung zu verdanken sei, habe sich der Mensch ja erst auf lange Sicht bewährt, führte Becker an.