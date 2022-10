Kultur in Wassenberg : Jörg Knör kommt — mit Anlauf

Jörg Knör spielt in Wassenberg sein Programm „Comeback des Lebens“. Foto: Stadt Kaarst

Wassenberg Der bekannte Entertainer kommt am 30. Oktober mit seinem aktuellen Programm nach Wassenberg. Und dann ist da die Band Wassenjazz, die beim Hutkonzert am 23. Oktober ein Heimspiel bekommt.

Der „King of Parodie“ und das „Comeback des Lebens“: Jörg Knör, der bekannte Entertainer und Comedian, macht mit seinem aktuellen Programm Station in Wassenberg. Zu Gast ist er am Sonntag, 30. Oktober, 18 Uhr, im großen Saal der Burg Wassenberg.

Ein Programm voller Wertschätzung für alles, was die Kunstszene und die Zuschauenden so lange vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen, Erheitern – das kündigt die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH an. „Jörg Knör musste erkennen, dass man Kultur nicht wie Klopapier hamstern und horten kann. Sie muss live geschehen, nicht gefiltert oder virtuell. Darum ist ,Comeback des Lebens‘ für den Entertainer eine ganz besondere Show. Eine mit viel Anlauf, Vorfreude und Dankbarkeit“, heißt es bei der KKH. Als Parodist hat Jörg Knör natürlich auch alle Krisen-Akteure durchleuchtet, allerdings mit der Diagnose: nicht komisch. Darum entstand sein Programm vor allem durch den neuen Blick auf alte, überdauernde Werte, Vorbilder, Lieblingssongs und -legenden, die Jörg Knör selbst am meisten bedeuten.

Unter www.ticketshop.nrw gibt es die Tickets für einen sicherlich tollen Abend mit Jörg Knör. Aktuell ist er fleißig auf Tour, nicht nur mit „Comeback des Lebens“, sondern auch mit einer Show wie „Der Mann, der Inge Meysel war“. Der Bambi-Preisträger tourt ebenso mit seiner Jahresrückblick-Show „Das wars mit Stars“ durchs Land. Mehr zu Jörg Knör gibt es online unter www.knoer.de.

Bereits eine Woche zuvor, am Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr, geht die Reihe der Hutkonzerte im großen Saal der Burg Wassenberg in die nächste Runde. Es wird zu einem Heimspiel für die Band Wassenjazz.

Seit dem Jahr 1996 aktiv, hat sich die Band mit zahlreichen Konzerten auch über die Region hinaus einen Namen gemacht. Dass traditioneller, aber auch moderner Jazz sehr melodisch sein können, davon hat die Band bei ihren Auftritten mit einem abwechslungsreichen Repertoire das Publikum stets überzeugen können. Ein besonderes Highlight sind die jährlichen Konzerte, die für ein Aachener Kinderhospiz sowie für „Ärzte ohne Grenzen“ gegeben werden.