Jahresergebnis 2018 für Wassenberg: Freude über gesunde Stadtfinanzen

Wassenberg Das Jahresergebnis 2018 wurde im Stadtrat vorgelegt: Wassenberg freut sich über rund 1,839 Millionen Euro Jahresüberschuss. Diese Entwicklung soll sich auch in den Folgejahren fortsetzen.

Wie in den Vorjahren wurde auf Kreditaufnahmen 2018 verzichtet. Das soll auch in diesem Jahr (und den folgenden Jahren) so bleiben – mit Ausnahme der Kreditaufnahme in Zusammenhang mit dem Landes-Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung des Neubaus an der Gesamtschule (für den Ofra-Trakt). Wie schon im Vorjahr steigt die Bilanzsumme wieder an, und zwar erheblich von rund 167,163 Millionen um 3,172 Millionen auf rund 170,335 Millionen Euro. Der vorausgesagte Jahresüberschuss wird die Ausgleichsrücklage auf rund 6,563 Millionen Euro erhöhen. In absehbarer Zeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit, die allgemeine Rücklage anzutasten.

Und so steht am Ende des Finanzberichts doch der mahnende Zeigefinger des Kämmerers an den Rat, „ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin“ an den Tag zu legen, um Neuverschuldung zu vermeiden. Bürgermeister Manfred Winkens verband seinen Dank an die Kämmerei mit einem Dank auch an alle Ratskollegen für die „gemeinsame Arbeit zum Wohle der Stadt“. Sein Fazit zu den Stadtfinanzen: „Wenn so etwas herauskommt, macht die Ratsarbeit Spaß.“