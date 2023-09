Vom 9. bis 11. September Jägerschützen feiern in Birgelen Oktoberfest mit Kirmes

Nicht nur ganz Birgelen wird am kommenden Wochenende auf den Beinen sein, der Ort wird zum Mekka für Freunde des Oktoberfests. Von Samstag, 9. September, bis Montag, 11. September, feiern die Birgelener Lambertusschützen ihre Herbstkirmes, in deren Mittelpunkt das Oktoberfest steht. Eingebunden in die Feierlichkeiten sind auch das Bezirksschützenfest und der traditionelle Vogelschuss.