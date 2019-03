Interview mit Pfarrer Thomas Wieners: Vergeben fördert die Gesundheit

Wassenberg Der Mediziner Prof. Helmut Renner spricht in Birgelen über Ergebnisse der Vergebensforschung in den USA. Pfarrer Thomas Wieners erklärt, dass der Vortrag den Zuhörern konkrete Impulse für den Alltag geben wird.

Zu einem ganz besonderen Vortrag lädt die Pfarrei St. Marien Wassenberg für Freitag und Samstag nach Birgelen ein. Mediziner Prof. Helmut Renner spricht in seinen Vorträgen über das Vergeben. Vergebung im Alltag sei bedeutend für die leibliche und seelische Gesundheit, haben Forscher in den USA herausgefunden. Über den Referenten und sein Thema spricht Gastgeber Pfarrer Thomas Wieners.

Termine Freitag, 22. März, 19.30 Uhr; Samstag, 23. März, 10, 15 und 19.30 Uhr, jeweils in der Aula der Grundschule Birgelen.

Glückswoche Unter dem Motto „Vergeben macht glücklich – die bedeutsame Rolle des Vergebens für die leibliche und seelische Gesundheit“ reihen sich die Vorträge von Prof. Helmut Renner in die aktuelle Wassenberger Glückswoche ein. Interessierte haben vier Möglichkeiten, die Ausführungen des Mediziners über das Vergeben zu hören.

Der Mediziner spricht über Ergebnisse der Vergebensforschung in den USA. Welche besonderen Erkenntnisse liefern die Wissenschaftler über das Vergeben?

Wieners Das Festhalten an Groll und Ärger belastet das Immunsystem in deutlicher Weise und verringert so unsere Abwehrkräfte gegen Krankheiten. Denn wir sind nicht dafür gemacht, negative Gefühle lange mit uns herumzutragen. Unvergebener Ärger und Groll sind offensichtlich ein möglicher Faktor für das Auftreten chronische Krankheiten und beeinträchtigen auch die Lebensfreude. Dies ist nicht zuerst eine Frage des Glaubens, sondern des allgemein-menschlichen Verhaltens und daher ist dieses Thema für jeden von Bedeutung.