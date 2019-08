Kinderkrebshilfe IG Ophoven : Hoher Erbbetrag für Kinderkrebshilfe

Wassenberg Freudig überrascht, aber auch vor eine neue Aufgabe gestellt, sah sich die Kinderkrebshilfe IG Ophoven: Eine Wassenberger Geschäftsfrau hat der IG ein großes Erbe hinterlassen, das jetzt in eine Stiftung einfließt.

2017 ist die Interessengemeinschaft (IG) „Hilfe für krebskranke Kinder“ Ophoven Erbin einer Geschäftsfrau aus Wassenberg geworden. „Die Summe, ein höherer sechsstelliger Betrag, hat uns sehr überrascht, aber natürlich auch gefreut“, sagte IG-Gründer Wiljo Caron jetzt bei einem Informationsgespräch in den Räumen des Kreissparkasse in Heinsberg. Die Höhe des Vermögens habe nahegelegt, eine Stiftung zu gründen. Caron: „Es war der spontane und einstimmige Wunsch der IG. Denn wir sind mit den Jahren nur noch ein kleiner Kreis der Aktiven geworden, und eine Stiftung sichert über Jahre hinaus, das die Hilfe weitergehen kann.“

Doch die juristischen und „finanzpolitischen“ Hürden einer Stiftungsgründung sind komplex und von Laien allein nicht zu bewältigen. So nahm die IG, unterstützt von ihrem Steuerberater Martin Wilms, Kontakt zur Kreissparkasse (KSK) Heinsberg auf, wo sie in Richard Esser einen kompetenten, auf die Materie spezialisierten Stiftungsberater fand. Er half den Stiftungsgründern – neben Caron sind das die IG-Mitglieder Werner von Helden, Horst Hoffmann, Hans-Paul Franke und Uwe Heldens – beim Herausarbeiten der Stiftungsziele.

Jörg Martin, aber auch KSK-Vorstandsvorsitzender Thomas Giessing warben bei der Vorstellung der Stiftung um Zustiftungen. Attraktiv gerade für Erblasser, die sichern wollen, dass ihr Vermögen dem sozialen Zweck in der Heimatregion zugute kommt. Es fallen dabei keine Erbschaftssteuern an. Größere Spenden (über 200 Euro), auf Wunsch auch kleinere, können künftig der Stiftung zufließen, die ebenfalls Spendenquittungen ausstellen kann, wie Wiljo Caron betonte.

An den Einsatzfeldern der IG werde die Stiftungsgründung nichts ändern, bekräftige Wiljo Caron. „Wir führen unsere Arbeit unverändert weiter und bleiben Ansprechpartner für Familien mit krebskranken Kindern in der Region, die Unterstützung brauchen.“

Die IG, die Caron als Vater eines krebskranken Kindes vor nun 31 Jahren initiierte, sieht sich bis heute als Partner des Fördervereins der Aachener Kinderkrebsstation (Uni-Klinik), in der die meisten betroffenen Kinder aus der Region behandelt werden. Auch fördert die IG, die selbst kein eingetragener Verein ist, seit Jahren die Reha-Klinik in Sylt, in der Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern willkommen sind. Die IG-Aktiven sehen diesen familienorientierten Ansatz als beispielhaft an.