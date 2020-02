Fürs Dorfzentrum : IG „Effelder Leben“ ist nun Verein

Effeld Die Initiative für dörfliches Einkaufs- und Dienstleistungszentrum hat nun 70 Mitglieder. Die Arbeitsgruppen nehmen jetzt ihre Tätigkeiten auf.

Um die 60 interessierte Effelder kamen zur Vereinsgründung der Interessengemeinschaft Effelder Leben, die seit anderthalb Jahren – bislang als loser Zusammenschluss unter dem Dach des Vereins „Naturfreunde“ – die Einrichtung eines gemeinnützigen Dorfzentrums mit Laden und Gemeinschaftsräumen in Effeld vorbereitet. Um in die konkrete Planung einsteigen und auch Zuschüsse beantragen zu können, bedurfte es der Vereinsgründung. „Wir freuen uns, dass fast alle Anwesenden auch in den Verein eingetreten sind“, sagte Ewald Schmitz, einer der Initiatoren des Projekts, nach dem Abend im Bürgersaal. Mittlerweile gebe es Nachmeldungen, weitere Mitglieder seien willkommen.

Nun wurde eine Satzung für das gemeinnützige Dorfzentrum beschlossen. Das Konzept einer Verbindung von Einkaufsmöglichkeit mit Dienstleistungs- und Gemeinschaftsangeboten wurde, wie in Bürgerversammlungen vorgestellt, einstimmig beschlossen. Eine erneute Diskussion jedoch gab es, so Schmitz, über den Standort des ausgewählten Ladenlokals an der Kreuzstraße, der aufgrund vermuteter Verkehrsprobleme bei einigen unmittelbaren Anliegern zu viel Skepsis geführt hatte. Dennoch fiel die Abstimmung für diesen Standort jetzt einstimmig aus. Ob langfristig eine andere Lösung gefunden werden kann oder muss, bleibt aber offen. Arbeitsgruppen, die sich bereits in der zweiten Bürgerversammlung zusammengefunden haben, nehmen jetzt ihre Arbeit auf.