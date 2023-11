Neues aus dem Wassenberger Integrationsforum Container am Wohnheim aufgestellt

Auch in der jüngsten Zusammenkunft gab es mal wieder Neues zu berichten – nämlich, dass die Stadt sich ganz schön strecken muss, um Platz zu schaffen für die geflüchteten Menschen. Bürgermeister Marcel Maurer gab daher einen aktuellen Überblick über die Situation, demnach sind am Übergangswohnheim am Ossenbrucher Weg zuletzt 15 Wohncontainer aufgestellt worden. „Wir bekommen nach wie vor reichlich Zuweisungen, auf die keine Kommune einen Einfluss hat. Für die Stadt ergab sich eine gute Gelegenheit des Bezugs der Wohncontainer. Es ist uns aber auch gelungen, Häuser und Wohnungen anzumieten. Festzustellen bleibt aber, dass wir über jedes einzelne Zimmer dankbar sind, das frei wird“, erklärte Marcel Maurer in der Sitzung des Integrationsforums. Der Verwaltungschef fügte hinzu: „Selbst wenn wir die Quote erfüllt haben, dann bedeutet das nicht, dass keine Menschen mehr nach Wassenberg kommen.“ Fachbereichsleiterin Andrea Krebs machte darüber hinaus deutlich: „Bei Leerständen sind wir bereits dazu übergegangen, die Eigentümer anzuschreiben, ob sie bereit sind, an die Stadt Wassenberg zu vermieten.“