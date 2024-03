Integrationsforum in Wassenberg Situation für Geflüchtete bleibt angespannt

Die starke Zunahme an Geflüchtetenzahlen stellt die Stadt Wassenberg immer noch vor Herausforderungen: Rund 200 Bewohner leben derzeit im Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg, 125 Geflüchtete sind in externen Wohnungen in der Jülicher Straße und der Erikastraße untergebracht. Zur Erhöhung der Kapazitäten sind im vergangegen Jahr 15 Wohncontainer auf dem Vorplatz des Übergangswohnheims aufgestellt worden, in denen 45 Geflüchtete untergebracht werden sollen. Die Anschlüsse an die Strom- und Wasserversorgung liegen schon und es stehen zwei Toilettencontainer für künftige Bewohner bereit.