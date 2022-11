Konzert des Instrumentalvereins Effeld Ein wenig Gänsehaut zur Vorweihnachtszeit

Mit Stücken wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“ oder „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“ zauberte das Orchester seine Gäste in Effeld in Adventsstimmung. In Zusammenarbeit mit den aktiven Musikerinnen und Musikern entstand das dennoch bunte Musikprogramm. Stücke, wie „I’m still standing“ von Elton John oder „Selections from Star Wars“ von John Williams mischten sich ebenfalls unter die Weihnachtsklassiker, da sie sich besonders für die Akustik in dem Kirchengebäude eignen. Mit musikalischen Höhepunkten, wie „You raise me up“ samt Alt-Saxophon-Solo, sorgte das Orchester für ein wenig Gänsehaut zur Vorweihnachtszeit.