Initiative Pskow : Pskow-Initiative sucht Förderer für Bauprojekt

Wassenberg Die Initiative Pskow und ihr Vorsitzender Klaus Eberl berichten über den dringend erforderlichen Neubau des Tagesförderbereichs der Pskower Behindertenwerkstatt.

Gerade berichtete IP-Vorsitzender Klaus Eberl, Oberkirchenrat i.R. aus Wassenberg, über ein neues Bauvorhaben, für das die IP dringend finanzielle Unterstützer sucht. Seit 20 Jahren gibt es die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Pskow. Jetzt bedarf diese dringend einer Erweiterung des Tagesförderbereichs. „Hier werden tagsüber die jugendlichen Schulabgänger des HPZ betreut, die sonst nirgendwo einen Platz haben“, beschreibt Eberl. „Sie sind so schwer behindert, dass sie sich nicht in den Arbeitsalltag der Werkstatt eingliedern können. Sie sind sogar zu schwach, um in der Fördergruppe der Werkstatt Alltagskompetenz zu erwerben oder einfachen Tätigkeiten nachzugehen.“ Im Tagesförderbereich gehe es um die Pflege der Schwerstbehinderten, darum, ihnen eine Tagesstruktur, Persönlichkeitsförderung und Zuwendung zu geben. Eberl: „Es geht auch darum, ihre Eltern wenigstens für einige Stunden zu entlasten und ihnen somit die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit selbst einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.“ Als Alternative bliebe diesen Jugendlichen nur eines der kasernenartigen „Internate“.