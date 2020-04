Mit Förderung aus Wassenberg : Neubau der Pskower Förderstätte

Das beliebte Holz-Steckspielzeug aus der Pskower Behindertenwerkstatt hat auch im Kreis Heinsberg viele Freunde. Foto: Hahn Angelika/Angelika Hahn

Wassenberg Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Initiative Pskow feierte kürzlich 20-jähriges Bestehen. Neue Räume geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Auch die von der Initiative Pskow (IP) der Evangelischen Kirche im Rheinland aufgebauten Behinderteneinrichtungen haben aufgrund der – in Russland mit Verspätung ernstgenommenen – Corona-Krise geschlossen. Dennoch hoffen IP-Vorsitzender Oberkirchenrat a.D. Klaus Eberl aus Wassenberg und seine Mitstreiter, den geplanten Neubau der Tagesförderstätte der Werkstatt noch in diesem Jahr beginnen zu können.

Rund 60 Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die nicht in den Produktionsbereichen arbeiten können, soll hier durch angemessene Beschäftigungsangebote eine Tagesstruktur ermöglicht werden. Bisher fand diese Förderung in einem baulichen Provisorium statt. Rund 200.000 Euro wird das Projekt kosten, seit November sind schon über 50.000 Euro an Spenden zusammengekommen, wofür sich die IP im jüngsten Rundbrief an die 300 Vereinsmitglieder bedankt. Die IP will, so Klaus Eberl im Redaktionsgespräch, mit rund 140.000 Euro aus Stiftungsmitteln in Vorleistung treten, erhofft später aber auch noch eine Kostenbeteiligung des Oblast (vergleichbar einem Regierungsbezirk), der heute als offizieller Träger der Behindertenwerkstatt firmiert.

Info Versöhnungsreise gab den Anstoß Die Anfänge

Im vergangenen Jahr feierte die Werkstatt für Menschen mit Behinderung in der rund 203.000 Einwohner zählenden nordwest-russischen Stadt ihr 20-jähriges Bestehen. 1999 begann die Werkstatt-Arbeit in fünf Holzhäuschen. 2011 wurde die Werkstatt in Pskow dann nach einer Bauzeit von rund zehn Jahren (in vier Bauabschnitten) vorläufig fertiggestellt. Alle Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände wurden in den Anfängen per LKW aus Deutschland herbeigeschafft, viele Spender und Ehrenamtler beteiligten sich am Aufbau der damals Russland-weit einmaligen Einrichtung für über 200 Menschen.

Die Werkstatt folgte der Gründung des Heilpädagogischen Zentrums (HPZ), einer Schule für geistig und mehrfach behinderte Kinder, durch die Evangelische Kirchengemeinde Wassenberg, die bis heute als Trägerin des Heilpädagogischen Zentrums firmiert. Den Jungen und Mädchen sollte nach der Schulzeit im Heilpädagogischen Zentrum mit dem Werkstatt-Angebot die Rückkehr in die bedrückenden staatliche Betreuungsinternate erspart bleiben, wie sie in Russland teilweise bis heute bestehen.

In der russischen Stadt ist in den vergangenen 25 Jahren mit deutscher Hilfe ein Netz von sozialen Einrichtungen – von der Frühförderung behinderter Kinder bis hin zum Hospiz – aufgebaut worden. Etliche Gemeinden und Initiativen in der Evangelische Landeskirche unterstützen heute die IP-Projekte. Auch Hephata in Mönchengladbach etwa ist Unterstützer der Werkstatt und mit im Boot. Längst gelten die Behinderten- und Sozialeinrichtungen von Pskow landesweit als Vorzeigeprojekte, die auch vom russischen Staat und der Regionalverwaltung finanziell und ideell gefördert werden und teilweise in deren Trägerschaft übergegangen sind. Zur Finanzierung, fachlichen Begleitung und Weiterentwicklung der Einrichtungen bleiben die deutschen Partner aber nach wie vor unverzichtbar, betont Eberl.