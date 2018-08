Initiative Pskow feiert 25 Jahre HPZ

25 Jahre Heilpädagogisches Zentrum Pskow : HPZ strahlt aus auf Russland

Eine Besuchergruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg bei der Straßenkunst-Ausstellung zum HPZ-Jubiläum in Pskow. Foto: Initiative Pskow

Wassenberg Kürzlich wurde in der russischen Stadt Pskow das 25-jährige Bestehen des Heilpädagogischen Zentrums gefeiert. Eine Erfolgsgeschichte, die von der Evangelischen Kirchengemeinde Wassenberg angestoßen wurde.

Die Versöhnungsreise 1991 von Vertretern der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) 50 Jahre nach dem Überfall der Deutschen auf Russland gab Impulse des Zusammenwirkens, die bis heute fortwirken – aller aktuellen politischen Irritationen zum Trotz. Den imponierendsten Markstein setzte wohl die Geschichte der Förderschule „Heilpädagogisches Zentrum (HPZ)“ im nordwest-russischen Pskow, der Stadt, die die Deutschen im Krieg fast dem Erdboden gleich gemacht hatten. Oberkirchenrat i.R. Klaus Eberl, damals noch Pfarrer in Wassenberg und Superintendent des Kirchenkreises Jülich, war 1991 Mitglied dieser Reisegruppe, die in Pskow auch mit Familien behinderten Kinder zusammentraf – deren Lebensbedingungen schockierten. Förderung und Inklusion von Menschen mit Behinderung waren in Russland unbekannt, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung wurden in so genannten Internaten, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, gleichsam kaserniert. Betreuer dieser Menschen studierten „Defektologie“ und behandelten Behinderte als Kranke, erzählt Eberl.

Er überzeugte „seine“ Wassenberger Kirchengemeinde zur Förderung eines Projekts, das heute russlandweit als Vorreiter gilt und für ein neues Bild behinderter Menschen in der Gesellschaft gesorgt hat. Vor 25 Jahren wurde in Trägerschaft der Wassenberger Kirchengemeinde das HPZ gegründet, das in dieser Zeit eine imponierende Entwicklung durchgemacht hat, über die die Reaktion schon oft berichtete. Grund zum Feiern. Im Mai reiste eine Gruppe der Wassenberger Kirchengemeinde zur Festwoche nach Pskow, zu der auch eine Straßenkunstausstellung gehörte, bei der große Reproduktionen von Seidenbildern auf Pskower Straßen gezeigt wurden, die Kinder und Jugendliche des HPZ hergestellt hatten.

Info Netzwerk sozialer Einrichtungen Initiative Pskow Die rund 200.000 Einwohner zählende Stadt Pskow unweit der Grenze zu Estland hat durch das Engagement der Initiative Pskow (IP) in der Ev. Kirche im Rheinland (EKiR) heute ein soziales Betreuungssystem, das von einer Frühförderstelle für Neugeborene und Kleinkinder bis zu einem Hospiz für Sterbende reicht – im Zentrum dieses Angebots steht die Schule (Heilpädagogisches Zentrum) für geistig und körperlich mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, aufgebaut und bis heute unterstützt von der Ev. Kirchengemeinde Wassenberg. Die große Beschützende Werkstatt hat 250 Plätze. Pskow wurde von der Regierung mit dem Titel „Sozialste Stadt Russlands“ ausgezeichnet. IP-Vorsitzender Klaus Eberl ist Ehrenbürger der Stadt Pskow.

Zum „3. Festival anderer Kunst“, angeregt durchs HPZ, gehörten auch Theateraufführungen und ein Konzert, bei dem die in Myhl lebende Jazz- und Gospelsängerin Berverly Daley gemeinsam mit Jugendlichen des HPZ musizierte. Mit dabei auch Lehrerin Beate Theißen von der Band Rurrock der Rurtal-Schule, die von Anfang an bis heute die Entwicklung des HPZ fachlich mit begleitet.

Im Redaktionsgespräch spricht Klaus Eberl, zugleich Vorsitzender der Initiative Pskow (IP) in der EKiR, die mittlerweile ein ganzes Netzwerk sozialer Einrichtungen in Pskow (vom Hospiz bis zum Waisenhaus) mit einer großen Behindertenwerkstatt fördert, über die Entwicklung und Perspektiven des HPZ. Begann die Einrichtung vor 25 Jahren noch als kleinere Förderschule, liegen mittlerweile drei bauliche Erweiterungen hinter der Einrichtung mit derzeit 100 Kindern. Unter das Dach HPZ wurde vor zwei Jahren zudem die Körperbehindertenschule der Stadt eingegliedert. Ein weiterer Zweig ist heute die Elementarbildung im Frühförderzentrum Limpopo (benannt nach dem afrikanischen Fluss in einem Kinderbuch), das 15-jähriges Bestehen feierte. Auch drei Kindergärten gehören mittlerweile zum HPZ. Damit nicht genug: Ein Online-Fernlernprogramm des HPZ erreicht Familien mit behinderten Kindern auf dem Land, die keine der Pskower Einrichtungen erreichen können. „Insgesamt rund 700 Familien nutzen Angebote des HPZ“, sagt Eberl.



Der Lehrer- und Betreuernachwuchs kommt aus der Heilpädagischen Fakultät der Pskower Hochschule, die dank der deutschen Partner ein Studium nach westlichem Standard anbieten kann, das Vorbild für ganz Russland geworden ist. Aktuell bereite sich das HPZ, wie Eberl erläutert, auf einen Generationswechsel im Lehrer-Kollegium und in der Leitung vor.

„Unsere Hauptbaustelle aber ist aktuell der Aufbau des betreuten Wohnens und eines ambulanten Betreuungsdienstes in Form einer NGO, ähnlich etwa der Lebenshilfe“, berichtet Eberl. Nicht-Regierungs-Organisationen und freie Träger müssen in Russland etliche Bürokratiehürden überwinden. Aber Eberl ist nach dem Besuch der Vize-Gouverneurin des Oblast (Regierungsbezirk) im Frühjahr bei der Lebenshilfe im Kreis Heinsberg optimistisch. „Wir spüren ein Umdenken in dieser Richtung auf russischer Seite.“

Das frühere Bildungszentrum wird derzeit für Wohngruppen umgebaut, vier Wohngruppen für HPZ-Absolventen, die anschließend zumeist in der von der IP gegründeten Behindertenwerkstatt arbeiten, gibt es schon. Aber der Bedarf ist weit größer. „Denn unser Ziel ist es, dass die Behinderten-,Internate’ alter Art in der Region mittelfristig austrocknen“, sagt Eberl, der sich auch für diese Menschen familiäres Wohnen und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Werkstatt wünscht. Zehn Menschen aus dem Internat im 60 Kilometer von Pskow entfernten Porchow werden derzeit auf das neue Leben vorbereitet. Erst ein Beginn und kein leichter Prozess, wie Eberl berichtet, nach jahrelanger Rundumbetreuung. Sein neuer „Unruhestand“ gibt Klaus Eberl die Möglichkeit, sich noch intensiver für diese Anliegen einzusetzen. Ihm zur Seite bei diesem Engagement steht IP-Vorstandsmitglied Bernd Schleberger, der pensionierte Leiter der Rurtal-Schule in Oberbruch, Partnerschule des HPZ seit seiner Gründung.

