Initiative Pskow bereitet sich auf die Hansetage vor

Hansetage 2019 in Pskow: Aufeinander zugehen

Wassenberg Die von der Initiative Pskow geförderten Einrichtungen spielen eine wichtige Rolle bei den Hansetagen im kommenden Jahr, bei denen sich Pskow als „sozialste StadtRusslands“ präsentieren will.

Im Frühsommer fanden in Rostock die traditionellen Hansetage statt, mit denen die früher in der Hanse zusammenarbeitenden Städte bis heute ihre Verbundenheit zeigen. Dazu gehört auch Pskow, das vom 26. bis 30. Juni kommenden Jahres die Hansetage ausrichten wird. Das Motto wird lauten: „Aufeinander zugehen!“. Pskow will bei dieser Gelegenheit seinen Titel als „sozialste Stadt Russlands“ besonders hervorheben.