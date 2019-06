Niederrheinischer Radwandertag : Roßtorplatz: Treffpunkt der Radler

In Wassenberg ist der Roßtorplatz am Niederrheinischen Radwandertag beliebtes Ziel vieler Radfahrer. Foto: Stadt Wassenberg

Wassenberg Der Niederrheinische Radwandertag in Wassenberg bietet nicht nur radelnswerte Strecken, sondern auch viel Programm und Unterhaltung.

Auch Wassenberg lädt ein zum Niederrheinischen Radwandertag am Sonntag, 7. Juli. Der Start-/Zielpunkt in Wassenberg am Roßtorplatz ist aufgrund des unterhaltsamen und gastronomischen Angebots sehr beliebt, es führen von den 85 Routen allein sechs Strecken zwischen 35 und 70 Kilometern durch das Stadtgebiet Wassenbergs. So ist für jeden Radler die passende Länge dabei, um nach seinen Kräften und nach Lust und Laune seine ganz persönliche Planung selbst bestimmen zu können.