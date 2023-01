In diesem Jahr wird es teurer In Wassenberg steigen die Gebühren

Bei den Abwassergebühren fallen hingegen wieder steigende Gebühren an, wie der Stadtrat in seiner Sitzung beschlossen hat. Die Stadt Wassenberg unterscheidet in ihren Berechnungen Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Das Schmutzwasser, das in den Kanal eingeleitet wird, ist in den vergangen Jahren sogar im Bereich der Gebührenberechnung gesunken. Eine Steigerung war zuletzt von 2014 auf 2015 (3,20 Euro auf 3,35 Euro je Kubikmeter) zu verzeichnen, in den Folgejahren reduzierte sich der Satz bis auf 2,80 Euro (2020). Nun geht es wieder um eine Steigerung auf 3,15 Euro (2023).