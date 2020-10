Ab November in Wassenberg : Selbsthilfegruppe Endometriose

Am Roßtor in Wassenberg trifft sich in einer Praxis ab November die neue Selbsthilfegruppe Endometriose. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Frauen können sich in Wassenberg über schmerzhafte und unheilbare Erkrankung austauschen. Interessierte sollten sich jetzt schon anmelden.

Es ist ein Frauenproblem, das für die Betroffenen sehr schmerzhaft sein kann. Frauen mit Endemetriose können sich nun in einer Gruppe austauschen. Die Endometriose ist eine chronische, gynäkologische Erkrankung mit unbekannter Ursache und hat Auswirkungen auf den Hormonhaushalt sowie das Immunsystem. Obwohl sie weit verbreitet ist und etwa zehn bis 15 Prozent der Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren an ihr erkranken, wird die Endometriose gesellschaftlich nur wenig wahrgenommen.

Die Endometriose ist nicht heilbar. Gutartige Zysten und Tumore können sich außerhalb der Gebärmutter ansiedeln. Die Krankheit geht häufig mit starken Schmerzen, die im ganzen Körper auftreten können, einher. Zudem ist sie häufig auch mit unerfülltem Kinderwunsch verbunden. All dies kann sehr belasten, und oft führt dies auch zu Problemen in der Partnerschaft. In der neuen Selbsthilfegruppe „Endometriose“ können sich Betroffene gemeinsam über die Krankheit und die damit verbundenen Belastungen in vertraulicher Atmosphäre austauschen, sich gegenseitig Mut zusprechen und unterstützen. Bei Bedarf können auch gemeinsame Unternehmungen geplant werden.

Ein erstes Treffen der neuen Gruppe findet am Dienstag, 10. November, von 19 bis 20.30 Uhr in den Räumen der Ergotherapeutischen Praxis Jutta Graab-Ehlig, Am Roßtor 1, in Wassenberg statt. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum in Heinsberg, Hochstraße 24, Telefon 02452 156790, E-Mail selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.