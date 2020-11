Kostenpflichtiger Inhalt: In Wassenberger Außenorten unterwegs : Sie ist das freundliche Gesicht der Polizei

Bärbel Stangier ist die einzige Polizeibeamtin im Bezirksdienst auf Kreisebene. Sie liebt ihre Stadt Wassenberg und ihren Job. Gerne geht sie an den Schulen in Kontakt mit den Kindern. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg In Wassenberg ist Bärbel Stangier kreisweit die einzige Polizeibeamtin im Bezirksdienst. Seit 25 Jahren lebt sie in Wassenberg, ihre Heimatstadt liegt ihr am Herzen. Sie engagiert sich auch in der Kommunalpolitik und im Tierschutz.