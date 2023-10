In Wassenberg Erntedankfest auf dem Bauernhof

Highlight des Abends war die Erka-Bass Projectband des städtischen Musikvereins aus Erkelenz unter der Leitung von Thomas Lindt, die den Gottesdienst mit gefühlvoller Blasmusik untermalte. Thomas Lindt spielte darüber hinaus auf einem Alphorn und so ertönten tiefe Klänge, nicht nur während der Messe durch die Kartoffelhalle, sondern auch noch während des Abendbrotessens danach. Für die Verantwortlichen war der Abend ein Erfolg: „Wir werden von Jahr zu Jahr mehr. Doch mit so viel Andrang haben wir nicht gerechnet“, berichtet Nicole Engels. Darüber hinaus sammeln die Verantwortlichen Spenden für den guten Zweck. In den vergangenen Jahren spendeten sie an die Tafel Wassenberg. In diesem Jahr spenden sie jedoch erstmalig an die Klaus Buyel Stiftung für Burundi. Rebecca Schürmann steht im engen Kontakt zu dem ehemaligen Pfarrer, Klaus Buyel, aus Wildenrath, der als junger Pfarrer auf Mission in Burundi gewesen ist. Schürmann selbst begleitete den Pfarrer bereits selbst zu seinen fernen Projekten. Schürmann erklärt, dass das Projekt pro 30 Euro Spende eine Ziege in Burundi erwerben kann, um diese zur finanziellen Unterstützung an Witwen mit Kindern zu verschenken.