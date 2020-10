In Wassenberg gegründet : 20 Jahre Hospizdienst „Regenbogen“

In Wassenberg gegründet

Katharina Falfasinski ist die Koordinatorin des Ökumenischen ambulanten Hospizdienstes Regenbogen mit Sitz in Wassenberg. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Ehrenamtliche des Wassenberger Hospizdienstes gut 1500 Menschen begleitet. Vielfältige Angebote erreichen heute alle Generationen.

„Leider mussten wir einsehen, dass eine Feier unter Corona nicht in dem Rahmen möglich ist, den wir uns dafür gewünscht hätten“, teilt Vorstandsmitglied Gabi Beyer mit. Dennoch schaue Regenbogen dankbar auf 20 Jahre zurück, „in denen wir über 1500 Menschen an ihrem Lebensende und in Trauer begleitet haben.“ Beyers ausdrücklicher Dank gilt allen Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Kooperationspartnern und Unterstützern.