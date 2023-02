Marienstraße in Ophoven Neue Park-Regeln sollen Verkehrsproblem lösen

Die CDU beschreibt: „Mit zunehmendem Verkehr auf der Marienstraße wird der Gehwegbereich ab Höhe Marienstraße 33 bis zum Eingang des Pastorates vielfach überfahren. Der Gehweg ist in diesem Bereich sehr eng. Ein Begegnungsverkehr von zwei Kraftfahrzeugen oder das Passieren eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges oder eines Lkw ist in diesem Bereich nicht gefahrlos möglich, wenn gleichzeitig dort Autos am Fahrbahnrand parken.“ Mit Fotos hat die CDU-Fraktion das Geschehen in Ophoven an der Marienstraße dokumentiert.