Einsatz in Hückelhoven und Wassenberg : Zwei neue Bezirksbeamte nehmen Arbeit auf

Einsatz in Hückelhoven und Wassenberg

Hückelhoven/Wassenberg Seit dem 1. September sind sowohl in Hückelhoven als auch in Wassenberg zwei neue Bezirksdienstbeamte im Einsatz.

Nachdem Peter Strauch Ende August in den Ruhestand verabschiedet wurde, übernimmt nun die erste Frau im Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde, die 50-jährige Bärbel Stangier, seine Aufgaben. Sie wird die Ortschaften Birgelen, Dohr, Eulenbusch, Gewerbegebiet Forst, Krafeld, Orsbeck, Ophoven, Rosenthal, Rothenbach, Steinkirchen und Schaufenberg betreuen. Die Hauptkommissarin wohnt selbst in Wassenberg und ist seit 26 Jahren im Polizeidienst. Die Wassenbergerin sitzt seit mehreren Jahren im Stadtrat ihrer Heimatstadt. „Ich möchte meinen Teil zur Sicherheit in Wassenberg beitragen“, ist ihr Vorsatz für ihre neue Aufgabe.