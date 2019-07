Kinderferienwerk Effeld : Märchenhaftes zum Ferienstart

Effeld Kinderferienwerk Effeld geht am 15. Juli wieder an den Start.

Eine Woche lang gibt es im „Effelder Märchenwald“ Spaß und Abenteuer für alle zwischen drei und 14 Jahren. Der Startschuss fällt am Montag, 15. Juli, mit dem Errichten der Hütten und „Lagerplätze“. Hier geht es oft schon richtig bunt zu. „Alle Eltern wurden informiert, dass die Kinder alte Sachen anziehen sollen, da die Farbe nicht nur auf den Hütten sein wird“, kündigt Mitorganisatorin Tanja Herfs an und schmunzelt. Zu Beginn gibt es bereits einen Wortgottesdienst.

Das Kinderferienwerk Effeld wird schon seit rund 20 Jahren in dieser Form ehrenamtlich von engagierten Eltern und Helfern auf die Beine gestellt. In den weiteren Tagen lernen die Kinder dann verschiedene Märchen und Figuren kennen und schlüpfen in die ein oder andere Rolle aus der Welt der Fabeln und Fantasie. Entsprechende Verkleidungen werden dabei gebastelt. Zu den Höhepunkten im Laufe der Woche zählen unter anderem ein Discoabend oder besser die „Märchenwald-Party“. Neben toller Musik warten Würstchen vom Grill und Stockbrot am Lagerfeuer auf die Kids. Das große Finale bildet traditionell das Abschlussfest: Hier können die Teilnehmer Eltern, Großeltern und allen neugierigen Besuchern präsentieren, was sie im Laufe der Woche so alles erlebt und gebaut haben. Bei einer „Live-Show“ zeigen die Kinder zudem verschiedene kleine Aktionen, die sie im Laufe der Woche einstudiert haben. Zudem sorgt „Funny Fux“ für jede Menge Spaß.