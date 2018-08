Imker-Ehepaar informiert im Johanniter-Stift

Wassenberg Interessantes über Bienenvölker und Imkerei berichtete das Imker-Ehepaar van Hünsel aus Birgelen bei einem Info-Tag im Johanniter-Stift.

Beim ersten Info-Tag war das Interesse der Stifts-Bewohner, aber auch zahlreicher Besucher, so groß, dass es nun zur Wiederholung kam. Neben interessanten Fakten über Bienenvölker erfuhren Interessierte aus erster Hand, wie Imkerei in der Praxis aussieht. Das Ehepaar van Hünsel aus Birgelen hatte Fotos mitgebracht, die sowohl die Tiere, als auch Honigwaben in Großaufnahme zeigten, und dazu erklärten beide Hobby-Imker den Ablauf der Honiggewinnung.