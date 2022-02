Nach ominösem Brief von Telefondienstleister : Wassenberger Senior will sensibilisieren

Jochen Schumann zeigt das Anschreiben der Fima „1N“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Nachdem er einen Brief eines vermeintlichen Telekommunikationsunternehmens erhalten hatte, freute sich Jochen Schumann darauf, Geld zu sparen.

Auch Jochen Schumann ist so ein Mensch, der seine Finanzen gerne im Blick hält und ebenso gerne Angebote wahrnimmt, um etwas Geld zu sparen. Dieser Brief, den er neulich im Briefkasten vorgefunden hatte, kam ihm da gerade recht. Heute weiß er aber, dass er offenbar Glück hatte und nun seine Mitmenschen sensibilisieren möchte, dass es oftmals lohnt, auch mal etwas genauer hinzusehen.

Jochen Schumann ist Wassenberger, 86 Jahre alt. Bei dem Brief, an ihn persönlich adressiert, ging es um seinen Telefonanschluss. „Der Absender des Schreibens war 1N Telecom aus Düsseldorf. Ich habe direkt an meinen Anbieter Telekom gedacht, daher war für mich klar, dass es um dieses Haus auch ging“, erzählt er. Besonders markant: In dem Brief war auch die Telefonnummer aufgeführt, was Schumann an die Echtheit nicht zweifeln ließ.

Im Inhalt des Schreibens an den Wassenberger ging es – wenig überraschend – um Telekommunikationstarife. Angeboten wurde Jochen Schumann ein Tarifwechsel. „Normalerweise zahle ich rund 50 Euro pro Monat für den Anschluss. Nun ging es um einen Tarif, der nur 34,99 Euro gekostet hätte. Und wer spart nicht gerne?“, fragt Schumann. Ohne lange zu zögern füllte er das beiliegende Formular aus und schickte es zurück – und freute sich auf die künftige Ersparnis.

Am 22. Januar ging seine Antwort also auf Reisen. In einem Feld des Formulars, in dem er seine Bankverbindung hätte eintragen sollen, schrieb Jochen Schumann jedoch etwas anderes hin. „Ich ging ja nach wie vor von der bekannten Telekom aus, also habe ich an diese Stelle ,bekannt‘ notiert“, führt der Wassenberger weiter aus. Mittlerweile hatte auch Schumanns Schwiegersohn Wind vom Tarifwechsel bekommen. Dem IT-Fachmann kamen jedoch erhebliche Zweifel.

„Daraufhin habe ich noch innerhalb der Frist den Widerruf erteilt. Ich habe aber nichts mehr davon gehört, keine Bestätigung oder ähnliches erhalten“, sagt Jochen Schumann. Der Wassenberger Senior ist überzeugt: „Ich habe meine Bankverbindung ja nicht angegeben, darum ist auch keine Abbuchung erfolgt. Möglichereise hat mir mein Glaube, von der echten Telekom angeschrieben worden zu sein, letztlich geholfen.“

Was Jochen Schumann erreichen will: „Die Menschen sollen gut aufpassen, die Dinge besser hinterfragen. Ich will noch nicht mal von Betrug sprechen, aber wer weiß denn schon, was passiert wäre.“