Wassenberg: "Ihre Freude ist auch unsere Freude"

Das Duo d'Anches, Philipp Vetter an der Klarinette und Eugénie Ricard am Fagott, musizieren im Johanniter-Stift. Foto: J. Laaser

Wassenberg Junge Musiker der Organisation "Live Music Now" erfreuen Bewohner der Johanniter-Stifte mit einem Konzert.

Er war ein bedeutender Geiger, Dirigent und besonders Humanist - Yehudi Menuhin. Stets ließ sich der 1916 in New York geborene Künstler auch von dem Gedanken leiten, dass Musik eine heilende Kraft auf Menschen in belastenden Umständen ausübt.

Daher gab er immer wieder Konzerte für kranke, mutlose oder hilfsbedürftige Menschen. Es kam ihm dabei die Idee, junge talentierte Musiker zu fördern, die sich neben dem musikalischen, auch den sozialen Gedanken auf die Fahne schreiben wollten. Im Jahre 1977 gründete er die gemeinnützige Organisation "Live Music Now". Der Verein organisiert eintrittsfreie Konzerte für Menschen in medizinischen oder sozialen Einrichtungen, die sonst nicht diese Möglichkeit dazu hätten. Nach vielen erfolgreichen Jahren, schwappte die Idee 1992 nach Deutschland rüber und es entstanden einige Standorte: "Voraussetzung ist immer, dass in der jeweiligen Stadt eine Musikhochschule ihren Standort hat", sagt Helga Heine, Mitglied der Organisation Live Music Now Köln, die 2001 entstanden ist. Junge, talentierte Musikstudenten haben die Möglichkeit, vor einer Jury vorzuspielen, um dann eine dreijährige Förderung zu erhalten, die mit der Bedingung verknüpft ist, sich in sozialen Einrichtungen, seien es Heime, Gefängnisse oder Obdachlosen-Unterkünfte, zu engagieren: "Damit sollen die jungen Leute Erfahrungen mit verschiedenem, ungewohntem Publikum sammeln", erklärt Helga Heine.