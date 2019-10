Spendenübergabe auf Sylt : 70.000 Euro für die Syltklinik

Eine stolze Spendensumme hat die IG Ophoven mit Wiljo Caron (4.v.r.) auf Sylt im Gosch am Kliff an die Syltklinik übergeben. Damit wird die Stelle eines Lehrers für die krebskranken Kinder finanziert. Foto: IG Ophoven

Wassenberg/Wenningstedt Mit mehr als 500.000 Euro hat die IG Ophoven in den letzten 20 Jahren die kinderonkologische Fachklinik auf Sylt unterstützt. Die 87-Betten-Klinik kümmert sich in stationärer Nachsorge um krebskranke Kinder und Jugendliche.

Die IG Ophoven mit Wiljo Caron an der Spitze überreichte vor wenigen Tagen in Wennigstedt auf Sylt, einem familienfreundlichen Seeheilbad direkt hinter den Dünen zwischen Kampen und Westerland, der Syltklinik wieder einen Spendenscheck, in diesem Jahr mit der beachtlichen Summe von 70.000 Euro. In 20 Jahren hat die IG Ophoven somit insgesamt mehr als 500.000 Euro zusammengetragen, um die Syltklinik, eine kinderonkologische Fachklinik für familienorientierte Rehabilitation, zu unterstützen.

Die IG Ophoven trägt dazu bei, dass das hohe Niveau, auf dem die Patientenkinder und deren Familien in der Syltklinik behandelt und betreut werden, stets verbessert werden konnte. Zusätzliche Projekte, hierzu gehören exemplarisch das Therapeutische Wellenreiten, das Therapeutische Reiten und natürlich auch das Geschwisterprojekt, konnten so unterstützt und umgesetzt werden. Gemeinsam soll erreicht werden, dass die kleinen Patienten und deren Geschwister physisch und psychisch gesunden und in ihrer weiteren Entwicklung anderen Kindern nicht nachstehen müssen.

Info Rehabilitation für die gesamte Familie Konzept Die stationäre Nachsorge in der Syltklinik bezieht die gesamte Familie in den therapeutischen Prozess mit ein. Ziel ist neben der Rehabilitation der Patienten und Patientinnen – sie kommen unter anderem aus dem Aachener Klinikum auf die Insel – auch die medizinische Betreuung aller Familienmitglieder sowie die Stärkung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens der gesamten Familie. Die offiziellen Pflegesätze decken bei weitem nicht den Bedarf einer ganzheitlichen Behandlung, daher ist die Klinik auf Spenden angewiesen. Internet Mehr Informationen finden Interessierte unter www.syltklinik.de oder www.kinderkrebshilfe-ophoven.de (auch auf Facebook).

Die Spende hat einen konkreten Verwendungszweck: Mit den 70.000 Euro wird eine Lehrerstelle in der Syltklinik unterstützt. Dadurch kann die gute Qualität des hausinternen Schulunterrichts weiterhin gewährleistet werden, und das fördert die IG Ophoven seit Januar 2004. „Nicht alle Patientenkinder können in den Ferien kommen. Deshalb ist ein hochwertiger Schulunterricht die Voraussetzung dafür, dass die Kinder nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten“, erklärte Klinikleiter Ingo Mansen bei der Spendenübergabe im Gosch am Kliff in Wennigstedt.

Wiljo Caron als Gründer der Interessengemeinschaft Hilfe für krebskranke Kinder Ophoven war gemeinsam mit Adi Caron, Werner und Marianne von Helden, Horst und Anke Hoffmann, Uwe und Claudia Heldens und Hans-Paul Franke aus Wassenberg – selbstverständlich auf eigene Kosten – nach Sylt gereist, um den symbolischen Spendenscheck in Anwesenheit seines Freundes Jünne Gosch zu übergeben.

Der IG Ophoven mit ihren aktiven Mitgliedern und zahlreichen Helfern sei es zu verdanken, dass die stetig höher werdenden medizinischen und psychosozialen Anforderungen an eine familienorientierte Reha-Einrichtung wie die Syltklinik bewältigt werden können, meinte Ingo Mansen.