Verlosung und Rommelmarkt : IG Ophoven: Neue Reiseverlosung und Rommelmarkt

Wassenberg Die Kinderkrebshilfe IG Ophoven verabschiedet die Gewinner einer Reise und kündigt ihren „Rommelmarkt“ auf dem Bleekplatz an.

(RP) Gewonnen haben die Eheleute Petra und Markus Triesch ihre Reise mit einem Campingmobil der Marke Hymer bei der Reiseverlosung der IG Ophoven bereits im letzten Jahr. Nun, kurz vor dem Start der Reiseverlosung 2019, haben sich die Eheleute auf den Weg ins 3H Campingcenter Heinsberg gemacht, um ihren Gewinn einzulösen und zehn Tage in Richtung Ostsee zu fahren. Die Familie will Vorpommern erkunden und steuert den Saller Bodden nahe Zingst an. Alle freuen sich darauf, die Freiheit des Wohnmobilreisens mal erleben zu können.