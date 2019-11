IG Effelder Vereine dankt Ewald Schmitz : Effelds Vereinsleben mitgeprägt

Wassenberg Ewald Schmitz gibt nach 28 Jahren den Vorsitz der Interessengemeinschaft Effelder Vereine ab. Sein Nachfolger ist Manfred Peggen. Vorstand würdigt Verdienste.

Ewald Schmitz ist nicht nur in Effeld ein bekannter Name, viele kennen ihn als inzwischen pensionierten Lehrer des Kreisgymnasiums und langjähriges Wassenberger Ratsmitglied. Nun hat Schmitz nach über 28 Jahren sein Amt als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Effelder Vereine übergeben. Bei der halbjährlichen IGEV-Versammlung wurde Manfred Peggen als sein Nachfolger gewählt.

Auch Manfred Peggen ist in den Reihen der Effelder Vereine kein Unbekannter. Er ist zugleich Vorsitzender des Segelclubs SWR und hat sich in der Vergangenheit unter anderem in der Schützenbruderschaft engagiert. Ihm wünschte Ewald Schmitz für das verantwortungsvolle Amt als IGEV-Vorsitzender eine glückliche Hand.