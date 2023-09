Akademischer Kammerchor aus Kiew in Hückelhoven Kultur der Ukraine im Konzert

Achtzehn junge Frauen und Männer des Akademischen Kammerchores Chreschtschatyk aus Kiew machten auf Einladung des Quartettvereins Myhl in der Hückelhovener Aula Station, um das sichtlich beeindruckte Publikum mitzunehmen auf eine musikalische Reise, die bis in die Gebirgskette der Karpaten führte. Volkslieder aus seiner Heimat hatte das professionelle Ensemble mitgebracht. Zweieinhalb Stunden lang unterhielten sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer und zogen sie mit mitreißenden Klängen und Choreografien in ihren Bann. Zwölf Konzerte an zwölf Abenden: Der Chor befindet sich zurzeit auf NRW-Tournee, ist froh über die Möglichkeit, nachts ohne Sirenen durchschlafen zu dürfen und mit kreativer Inspiration zurückzukehren, wenn in der kommenden Woche das große Abschlusskonzert in der Kölner Philharmonie vor Vertretern der Landesregierung stattgefunden hat.