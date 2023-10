Unfall auf der Landstraße 117 Auto erfasst Radfahrer

Die Polizei hofft bei der Suche nach Unfallverursacher auf Mithilfe von Zeugen: Am Montag, 23. Oktober, fuhr ein 65 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike gegen 17.40 Uhr auf der Landstraße 117 aus Richtung Wassenberg in Fahrtrichtung Hückelhoven. Er nutzte den Radweg, der nur linksseitig vorhanden ist und für beide Fahrtrichtungen genutzt werden kann. Als er laut eigener Angabe die Einmündung Zechenring passieren wollte, bog ein Auto vom Zechenring kommend nach rechts auf die Landstraße 117 in Richtung Wassenberg ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der 65-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Hinweise unter Telefon 02452 9200.