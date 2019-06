Burg Wassenberg : Neues Leben im Burghotel

Info

Pächter Gastronom Jörg Savio aus Myhl machte in den 1980er Jahren seine Ausbildung zum Restaurantfachmann in Burg Wassenberg, wurde dort später Restaurantleiter und Assistent der Geschäftsführung. 2012 eröffnete er in Oberbruch das eigene Restaurant „Picasso“. Rückkehr in die Burg wurde mit der Restauranteröffnung am 15. November 2018 gefeiert. Inhaber der Burg ist Familie Willemsen aus Niederkrüchten (Dalheimer Mühle).

Veranstaltungen Im Saal der Burg finden Kulturveranstaltungen der Wassenberger Kultur gGmbH statt, aber auch eigene Angebote, verbunden mit Dinner oder Lunch. Termine u.a.: 30. Juni Flötenensemble Seitenwind (Matinee); 19. Juni und 2. Oktober „Mimi Marcia“ (Travestie); 8. November „3MännSing“ aus Myhl.

Kontakt Tel. 02432 890020; www.burg-wassenberg.de