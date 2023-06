Tribute-Show in Wassenberg Hommage an Udo Jürgens

Wassenberg · Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hat nun gute Neuigkeiten für alle Jürgens- und Schlager-Fans und informiert über die Udo-Jürgens-Tribute-Show, die als Open-Air-Event am Samstag, 1. Juli, an der Taverne am Gondelweiher in Wassenberg, Parkstraße, stattfinden wird

15.06.2023, 05:10 Uhr

Die legendäre Bademantel-Szene aus Konzerten mit Udo Jürgens. Foto: Sahnemixx

Er war so etwas wie der Superstar, füllte mit seinen Konzerten selbst große Hallen und Stadien. Sein musikalisches Werk ist bei seinen Fans unvergessen. Es geht um Udo Jürgens, österreichischer Sänger, Komponist und Pianist.