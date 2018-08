Hofprodukte von Landwirt aus Wassenberg

Ein Herzstück im Betrieb: Hier wird die Milch in Flaschen abgefüllt. Beim Familienbetrieb Gerighausen fassen alle mit an. Foto: Thomas Mauer

Wassenberg Karl-Leo Gerighausen hat mit Milchproduktion eine regionale Nische entdeckt und zeigt, dass ökologische Gedanken marktfähig sind.

Pluspunkte Einige Bausteine des Produktkonzeptes: Die Milch wird in Flaschen abgefüllt. Das ist teurer, aber ökologischer. Joghurts in verschiedenen Geschmacksrichtungen werden neben dem Naturjoghurt ohne Zusatz von Süßstoffen produziert. Mehr als Hobby betreibt Sohn Hendrik eine Hühnerhaltung mit 80 Tieren, die Eier verkauft die Mutter samstags im Hofladen. Ein Hygiene-Institut überwacht ständig die Produktion.

„Meine Geschwister haben mich sehr unterstützt in der Anfangszeit“, kann er heute lächelnd erzählen. Nicht mal einen Führerschein konnte er vorweisen, als er im Eilverfahren die Ausbildung zum Landwirt-Mechaniker begann. Der Benjamin in der Familie wurde zum Landwirt. Sein Vorteil dabei: „Die Schule fiel mir sehr leicht. Ich hatte nie Probleme beim Lernen.“

So konnte Landwirt Gerighausen eine Ausbildung ohne Lehrvertrag absolvieren, Praxis war daheim reichlich vorhanden. Und auch die anschließende Vollzeitschule zum Landwirt verlief ohne Probleme. Die Verantwortung für den Hof und die Mutter lastete auf jungen Schultern. Kein Wunder, dass es mit 19 Jahren an der Zeit war, dass Karl-Leo das erste Mal raus kam.

Als im Herbst 2015 ein Lebensmitteldiscounter diese Milch probierte, war der Durchbruch zur Vermarktung der gesunden Milch geschafft. Inzwischen stehen in der Region in den Regalen die Flaschen mit der Milch, daneben reihen sich verschiedene Joghurts, die ebenfalls vom Landwirt stammen. „Ich hätte das nicht begonnen, wenn mein Sohn Hendrik nicht mitgezogen hätte“, stellt Karl-Leo klar. Eine ökologische Produktionsweise hat inzwischen einen festen Platz in den Köpfen der Familienmitglieder. Deshalb steht Landwirt Gerighausen auch klar zur Stallhaltung seiner Tiere. „Im Stall können sie sich völlig frei bewegen und werden mit gentechnikfreien Futtermitteln ernährt.“ Wollte er die Tiere auf die Weide schicken, müsste er über deutlich größere Flächen verfügen. In dieser Region ein Wunschdenken.