Europatage vorerst abgesagt : Wassenberg hofft auf Fest mit Partnerstädten im Oktober

Zu den Sehenswürdigkeiten in Wassenbergs französischer Partnerstadt Pontorson gehört die Kirche Notre Dame aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Foto: Speen

Wassenberg Jährlich feiert die Stadt Wassenberg mit ihren Partnerstädten Pontorson und Highworth ein Europafest. In diesem Jahr sollte es eigentlich unter besonderen Vorzeichen stehen. Nun soll zumindest, statt wie gewohnt an Christi Himmelfahrt, im Herbst gefeiert werden.

Von Angelika Hahn

Zu den Veranstaltungen, deren Planung die Corona-Krise durcheinanderwirbelt, gehören auch die alljährlichen Europatage am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende, zu denen sich Vertreter der Partnerstädte Wassenberg, Pontorson und Highworth, jährlich wechselnd, in Wassenberg oder Pontorson treffen. In diesem Jahr sollte die Begegnung vom 21. bis 24. Mai nicht nur in Wassenberg stattfinden, sondern auch unter einem besonderen Vorzeichen stehen: der Feier des zehnjährigen Bestehens von Wassenbergs Partnerschaft mit der Kleinstadt Highworth in Südwest-England.

Wassenbergs Kontakte zu Highworth hatten sich über die seit 52 Jahren bestehende Freundschaft zum französischen Pontorson entwickelt, das schon länger eine Partnerschaft zu Highworth pflegte. „Leider mussten wir aufgrund der Corona-Krise vor Ostern die Europatage absagen“, bestätigte jetzt Karin Hilgers, die Vorsitzende des Wassenberger Partnerschaftskomitees.

Eine kleine Hoffnung hat sie dennoch: „Vielleicht kann der für Oktober in Highworth geplante zweite Teil der Feier ja stattfinden – dort, oder auch bei uns hier in Wassenberg. Aber um dies genauer planen zu können, müssen wir die Corona-Entwicklung im Sommer abwarten. Es bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als auf Sicht zu fahren, wie es in diesen Tagen so oft heißt.“

Welche Nachrichten über die Covid-19-Betroffenheit hat Hilgers aus den Partnerstädten? „Das Departement Manche in der Normandie, zu dem Pontorson gehört, ist ja ländlich strukturiert und offenbar nicht so stark betroffen wie die Ballungsräume“, hat Hilgers von der Vorsitzenden des Partnerkomitees, Helene Macé, erfahren, die selbst Sekretärin in einem Krankenhaus ist. Das gelte ebenso für das Kleinstädtchen Highworth in der Grafschaft Swindon. „Viele dort haben einen Garten, deshalb fällt ihnen das Einhalten der strengen Sicherheitsauflagen nicht ganz so schwer.“ Hilgers‘ Freunde in Highworth, ein älteres Ehepaar, bei denen sie oft zu Gast ist, dürften das Haus nur um wenige Meter verlassen. Freunde kauften für sie ein, pflegten aber auch Kontakt, etwa über virtuelle Abendessen. „Alles in allem nehmen meine Bekannten die Einschränkungen gelassen hin. ,Es ist wie es ist‘, sagen sie.“