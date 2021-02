Hoffen auf Veranstaltungen : Heimatverein Wassenberg bleibt aktiv

Walter Bienen (hier vor der Burg bzw. am Fuß des Bergfrieds) führte im vergangenen Sommer mehr als 30 Interessierte durch die Stadtgeschichte. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Beim Heimatverein Wassenberg war man zuletzt alles andere als untätig. Ein hoffnungsvolles Zeichen sollte gesetzt werden, als das Team um Walter Bienen, Vorsitzender des Heimatvereins, damit begann, ein Programm für das Jahr 2021 zu erstellen.

„80 Veranstaltungen sind darin aufgeführt“, freut sich Bienen zwar, jedoch kann keine einzige davon derzeit stattfinden. Am 20. Februar wäre die nächste Grünkohlwanderung wieder ein Highlight geworden.

Der Wassenberger Heimatverein zählt rund 600 Mitglieder und ist damit einer der größten bzw. mitgliederstärksten Vereine im Stadtgebiet. Bienen: „Dadurch ist es ja auch möglich, in der Stadt stets präsent zu sein.“ Normalerweise. Walter Bienen sagt allerdings auch, dass die Arbeit innerhalb des Vereins weitergeht, auch wenn der persönliche Austausch im Moment kein Thema ist. Per WhatsApp oder aber auch per Online-Meetings halten die Verantwortlichen Kontakt. Sorge bereitet dem Heimatverein die Tatsache, dass man die älteren Mitglieder nicht persönlich ansprechen kann, „denn sie sind es ja gerade, die derzeit nicht rausgehen“.